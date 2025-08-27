Calciomercato Milan, Di Marzio: 'A serio rischio Harder, i rossoneri ...'

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha scritto su X che l'operazione Milan-Harder è a serio rischio. E ora chi arriverà in attacco?

Il Milan sta cercando dall'inizio del calciomercato estivo un centravanti da affiancare a Santiago Gimenez. Il messicano, infatti, è l'unica vera punta in rosa e - a livello numerico - non può bastare. Negli ultimi giorni la dirigenza rossonera sembrava aver chiuso per Conrad Harder, classe 2005 dello Sporting Club de Portugal. L'operazione era entrata in una fase di stallo perché il club portoghese vuole prima assicurarsi di avere un sostituto. Nelle ultime ore, però, la trattativa sta rischiando di naufragare, come vi avevamo anticipato noi di PianetaMilan.it.