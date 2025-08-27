Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Di Marzio: 'A serio rischio Harder, i rossoneri ...'
Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha scritto su X che l'operazione Milan-Harder è a serio rischio. E ora chi arriverà in attacco?
Il Milan sta cercando dall'inizio del calciomercato estivo un centravanti da affiancare a Santiago Gimenez. Il messicano, infatti, è l'unica vera punta in rosa e - a livello numerico - non può bastare. Negli ultimi giorni la dirigenza rossonera sembrava aver chiuso per Conrad Harder, classe 2005 dello Sporting Club de Portugal. L'operazione era entrata in una fase di stallo perché il club portoghese vuole prima assicurarsi di avere un sostituto. Nelle ultime ore, però, la trattativa sta rischiando di naufragare, come vi avevamo anticipato noi di PianetaMilan.it.

Di Marzio conferma: a rischio l'operazione Harder

Le conferme arrivano da varie fonti, tra le quali quella di Gianluca Di Marzio. Il giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato ha pubblicato sul suo profilo X un aggiornamento.

Ecco le sue parole: "Milan, a serio rischio l'arrivo di Harder, perchè lo Sporting Club de Portugal non garantisce di trovare il sostituto in tempi brevi. I rossoneri possono tornare su Vlahovic".

Di Marzio aggiunge un'ulteriore notizia: i rossoneri potrebbero ora andare a trattare Vlahovic della Juventus. Il centravanti serbo è il preferito dell'allenatore Massimiliano Allegri. La dirigenza del Milan lo accontenterà? Staremo a vedere.

