Calciomercato, Pedullà su Musah: “L’Atalanta aspetta un segnale dal Milan”

Le parole del giornalista: "Musah non è più legato a Brescianini, mai fin qui in contatto diretto con il Napoli. L’Atalanta può mettere sul tavolo 25 milioni a prescindere dalla partenza di Brescianini e aspetta un segnale dal Milan".
Rumors di mercato, infatti, volevano Brescianini vicino al Napoli. Il trasferimento di Musah all'Atalanta sembrava vincolato a una precedente cessione di Brescianini (prodotto del settore giovanile rossonero) e, invece, per Pedullà le due operazioni sarebbero slegate. Con l'uscita di Musah, il Milan potrebbe fiondarsi su Rabiot, richiesto esplicitamente da Allegri.
