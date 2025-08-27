Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, Pedullà su Musah: “L’Atalanta aspetta un segnale dal Milan”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, Pedullà su Musah: “L’Atalanta aspetta un segnale dal Milan”

Calciomercato, Pedullà su Musah: 'L'Atalanta aspetta un segnale dal Milan'
Yunus Musah è in uscita dal Milan e l'Atalanta è interessata al giocatore. Pedullà, esperto di calciomercato, ha aggiornato sulla situazione
Redazione PM

Yunus Musah sta vivendo un'estate particolare. All'inizio del calciomercato sembrava promesso sposo del Napoli, poi si sono interessate a lui squadre inglesi, specialmente il Nottingham Forest. Finora il centrocampista statunitense è rimasto a Milanello, dove si sta allenando agli ordini di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, tra l'altro, ha dimostrato di stimarlo come uomo e come giocatore. Musah, infatti, è un centrocampista duttile, che può essere impiegato a destra come laterale a tutta fascia.

Calciomercato Milan, Musah all'Atalanta?

—  

Detto ciò, Musah sembra sempre essere un giocatore sacrificabile per fare cassa. I rossoneri stanno vendendo tanto (forse troppo) e - dato l'interesse manifestato dall'Atalanta nei suoi confronti - è da tenere monitorata una sua possibile cessione. In merito, ha dato un aggiornamento su X Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia esperto di calciomercato.

LEGGI ANCHE

Le parole del giornalista: "Musah non è più legato a Brescianini, mai fin qui in contatto diretto con il Napoli. L’Atalanta può mettere sul tavolo 25 milioni a prescindere dalla partenza di Brescianini e aspetta un segnale dal Milan".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, saltata la trattativa per Harder | PM News>>>

Rumors di mercato, infatti, volevano Brescianini vicino al Napoli. Il trasferimento di Musah all'Atalanta sembrava vincolato a una precedente cessione di Brescianini (prodotto del settore giovanile rossonero) e, invece, per Pedullà le due operazioni sarebbero slegate. Con l'uscita di Musah, il Milan potrebbe fiondarsi su Rabiot, richiesto esplicitamente da Allegri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA