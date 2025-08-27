Calciomercato, Pedullà su Musah: “L’Atalanta aspetta un segnale dal Milan”

Yunus Musah è in uscita dal Milan e l'Atalanta è interessata al giocatore. Pedullà, esperto di calciomercato, ha aggiornato sulla situazione

Redazione PM 27 agosto 2025 (modifica il 27 agosto 2025 | 15:46)

Yunus Musah sta vivendo un'estate particolare. All'inizio del calciomercato sembrava promesso sposo del Napoli, poi si sono interessate a lui squadre inglesi, specialmente il Nottingham Forest. Finora il centrocampista statunitense è rimasto a Milanello, dove si sta allenando agli ordini di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, tra l'altro, ha dimostrato di stimarlo come uomo e come giocatore. Musah, infatti, è un centrocampista duttile, che può essere impiegato a destra come laterale a tutta fascia.

Calciomercato Milan, Musah all'Atalanta? — Detto ciò, Musah sembra sempre essere un giocatore sacrificabile per fare cassa. I rossoneri stanno vendendo tanto (forse troppo) e - dato l'interesse manifestato dall'Atalanta nei suoi confronti - è da tenere monitorata una sua possibile cessione. In merito, ha dato un aggiornamento su X Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia esperto di calciomercato.