Calciomercato Milan, Moretto: “Chukwueze-Fulham, ecco le cifre”

Samuel Chukwueze è in procinto di trasferirsi dal Milan al Fulham in questa finestra di calciomercato: sorridono - ancora - le casse del club
Il Milan sta per piazzare l'ennesimo colpo di calciomercato in uscita della sua pirotecnica sessione estiva. Samuel Chukwueze, esterno offensivo nigeriano classe 1999, è infatti in procinto di salutare il Diavolo e la Serie A. Volerà in Premier League, dove indosserà la maglia del Fulham.

Calciomercato Milan, Chukwueze-Fulham in fase avanzata

Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto del settore che, nel corso della mattinata, aveva lanciato in anteprima la trattativa in corso tra rossoneri e 'Cottagers' per il trasferimento a titolo definitivo dell'ex Villarreal in Inghilterra, ha fornito ulteriori ragguagli. Come al solito, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

"Chukwueze-Fulham, operazione da circa 25 milioni di euro complessivi. I due club sono in contatto costante per sistemare la struttura dell’operazione e avanzare definitivamente nella trattativa", ha scritto Moretto. Chukwueze, costato al Milan 21,10 milioni di euro più bonus nell'estate 2023 e iscritto a bilancio per poco meno di 12,6 milioni di euro, genererà quindi una robusta plusvalenza per le casse del club di Via Aldo Rossi.

Il numero 21, che presumibilmente sarà in panchina dopodomani in occasione di Lecce-Milan per l'infortunio a Rafael Leão e la mancanza di alternative offensive a disposizione, ha totalizzato fin qui, con il Milan, 70 partite, con 8 gol e 6 assist al suo attivo.

