Calciomercato Milan, Moretto: “Chukwueze-Fulham, ecco le cifre”

"Chukwueze-Fulham, operazione da circa 25 milioni di euro complessivi. I due club sono in contatto costante per sistemare la struttura dell’operazione e avanzare definitivamente nella trattativa", ha scritto Moretto. Chukwueze, costato al Milan 21,10 milioni di euro più bonus nell'estate 2023 e iscritto a bilancio per poco meno di 12,6 milioni di euro, genererà quindi una robusta plusvalenza per le casse del club di Via Aldo Rossi.