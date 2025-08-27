Calciomercato Milan, Moretto: “Chukwueze-Fulham, ecco le cifre”

"Chukwueze-Fulham, operazione da circa 25 milioni di euro complessivi. I due club sono in contatto costante per sistemare la struttura dell’operazione e avanzare definitivamente nella trattativa", ha scritto Moretto. Chukwueze, costato al Milan 21,10 milioni di euro più bonus nell'estate 2023 e iscritto a bilancio per poco meno di 12,6 milioni di euro, genererà quindi una robusta plusvalenza per le casse del club di Via Aldo Rossi.
Il numero 21, che presumibilmente sarà in panchina dopodomani in occasione di Lecce-Milan per l'infortunio a Rafael Leão e la mancanza di alternative offensive a disposizione, ha totalizzato fin qui, con il Milan, 70 partite, con 8 gol e 6 assist al suo attivo.
