Calciomercato Milan, Chukwueze verso il Fulham: ecco con che formula

Calciomercato Milan, Moretto: 'Chukwueze-Fulham, trattativa in corso'
Samuel Chukwueze potrebbe trasferirsi dal Milan al Fulham in questa sessione estiva di calciomercato: le ultime news di Matteo Moretto
Samuel Chukwueze, classe 1999, esterno offensivo nigeriano giunto al Milan nel calciomercato estivo 2023 per 21,10 milioni di euro più bonus dal Villarreal, potrebbe proseguire la sua carriera in Premier League.

Calciomercato Milan, Chukwueze verso la cessione al Fulham

Il numero 21 rossonero, infatti, potrebbe passare al Fulham in questi ultimi giorni della sessione estiva di mercato. Lo ha riferito Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto del settore, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

"Trattativa in corso per Samuel Chukwueze al Fulham. Le parti sono in contatto per un trasferimento a titolo definitivo". Il Diavolo, dunque, dovrebbe cedere il nigeriano non con formule di prestito con diritto o obbligo di riscatto. A bilancio, lo ricordiamo, 'Chuku' pesa, attualmente, per circa 12,6 milioni di euro o poco meno.

Fin qui, con il Milan, Chukwueze ha disputato 70 partite, con 8 gol e 6 assist al suo attivo, in un mare di incostanza e discontinuità. In campo nella ripresa sabato scorso in occasione di Milan-Cremonese 1-2, potrebbe fare la sua ultima apparizione in Lecce-Milan di dopodomani (complice l'infortunio di Rafael Leão) per poi salutare la compagnia.

