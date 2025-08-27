Calciomercato Milan, Moretto: 'Chukwueze-Fulham, trattativa in corso'

"Trattativa in corso per Samuel Chukwueze al Fulham. Le parti sono in contatto per un trasferimento a titolo definitivo ". Il Diavolo, dunque, dovrebbe cedere il nigeriano non con formule di prestito con diritto o obbligo di riscatto. A bilancio , lo ricordiamo, 'Chuku' pesa, attualmente, per circa 12,6 milioni di euro o poco meno.

Fin qui, con il Milan, Chukwueze ha disputato 70 partite, con 8 gol e 6 assist al suo attivo, in un mare di incostanza e discontinuità. In campo nella ripresa sabato scorso in occasione di Milan-Cremonese 1-2, potrebbe fare la sua ultima apparizione in Lecce-Milan di dopodomani (complice l'infortunio di Rafael Leão) per poi salutare la compagnia.