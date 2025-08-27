Calciomercato Milan, due interessanti soluzioni last minute in casa Siviglia

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, due interessanti soluzioni last minute dal Siviglia

Il Milan, per le fasi finali di questo calciomercato estivo, potrebbe sostituire due suoi giocatori con altrettanti elementi del Siviglia
Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando dei movimenti del Milan in questi ultimi giorni del calciomercato estivo, ha dipinto uno scenario che potrebbe rivelarsi verosimile, specialmente nelle battute finali della sessione. I rossoneri, infatti, potrebbero vendere altri giocatori dopo aver già condotto una robusta campagna cessioni sin dallo scorso mese di giugno. Qualora dovesse verificarsi questa eventualità, poi, il club di Via Aldo Rossi dovrebbe sostituire i partenti.

Calciomercato Milan, via Chukwueze e Álex Jiménez ...

In lista d'uscita ci sono, per il quotidiano generalista, Samuel Chukwueze e Álex Jiménez. Per l'attaccante esterno nigeriano, classe 1999, è noto l'interesse del Fulham: potrebbe, dunque, finire in Premier League per indossare la maglia dei 'Cottagers'. Per il duttile laterale spagnolo, classe 2005, sul quale il Real Madrid vanta un diritto di riacquisto, ci sono il Como e la Roma in Serie A. Partenza probabile, visto il rapporto non idilliaco con l'allenatore Massimiliano Allegri.

... dentro Lukebakio e Juanlu dagli andalusi?

Con chi li rimpiazzerebbe il Milan? Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Diavolo, ha visionato i papabili sostituti due sere fa, in occasione di Siviglia-Getafe 1-2 allo stadio 'Ramón Sánchez Pizjuán'. Si tratta di Dodi Lukebakio, attaccante belga classe 1997 e Juanlu Sánchez, terzino destro spagnolo classe 2003, monitorato e poi mollato dal Napoli in questa finestra trasferimenti.

