Calciomercato Milan, due interessanti soluzioni last minute in casa Siviglia

Calciomercato Milan, via Chukwueze e Álex Jiménez ...

In lista d'uscita ci sono, per il quotidiano generalista, Samuel Chukwueze e Álex Jiménez. Per l'attaccante esterno nigeriano, classe 1999, è noto l'interesse del Fulham: potrebbe, dunque, finire in Premier League per indossare la maglia dei 'Cottagers'. Per il duttile laterale spagnolo, classe 2005, sul quale il Real Madrid vanta un diritto di riacquisto, ci sono il Como e la Roma in Serie A. Partenza probabile, visto il rapporto non idilliaco con l'allenatore Massimiliano Allegri.