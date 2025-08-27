Pianeta Milan
Calciomercato Milan, le tempistiche per arrivare a Harder dello Sporting

Il Milan aspetta la definizione dell'operazione di calciomercato con lo Sporting Lisbona per Conrad Harder. Ecco quando si può sbloccare
Daniele Triolo Redattore 

Nei giorni scorsi Milan e Sporting Lisbona hanno definito, nei dettagli, il trasferimento di Conrad Harder in rossonero in questa sessione estiva di calciomercato. Un'operazione da 27 milioni di euro bonus inclusi e il 10% di una futura rivendita. All'attaccante danese, classe 2005, un contratto quinquennale, con scadenza 30 giugno 2030, da 1,5 milioni di euro netti a stagione di stipendio.

Calciomercato Milan, Harder ancora 'bloccato' dallo Sporting Lisbona

Perché, però, Harder non si è ancora recato a Milano per visite mediche di rito e firma sul suo nuovo contratto con i rossoneri? Per il 'CorSera', il motivo è molto semplice. Lo Sporting, prima, vuole trovare il suo sostituto e, nella fattispecie, lo ha individuato in Fōtīs Iōannidīs, classe 2000, greco del Panathinaikos.

Iōannidīs sarà impegnato con la nuova squadra di Davide Calabria domani sera, nel ritorno dei playoff di Europa League contro i turchi del Samsunspor e quest'impegno ha frenato dunque anche Harder-Milan. Per il quotidiano generalista, quindi, il trasferimento del centravanti scandinavo alla corte di Massimiliano Allegri non si concretizzerà prima di venerdì.

Da venerdì si muoverà qualcosa. Sempre ammesso che ...

Sempre ammesso che l'affare si sblocchi. Allegri, nel recente summit di calciomercato a 'Casa Milan', sembra aver chiesto ai suoi dirigenti un attaccante forte e più pronto.

