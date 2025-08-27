Calciomercato Milan, gli obiettivi di Moncada nella sua missione a Siviglia

Mancano, ormai, soltanto una manciata di giorni alla fine del calciomercato estivo e il Milan ha ancora un po' di lavoro da fare. L'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri - anche se non sempre propriamente allineati (eufemismo) su nomi e obiettivi - hanno dato il via all'ennesima rivoluzione. Al quarto piano di 'Casa Milan' sperano che si riveli la mossa vincente, anche se l'esordio (k.o. in casa contro la neo-promossa Cremonese) non è stato dei migliori. La squadra, ad ogni modo, è ancora incompleta e, pertanto, può essere ulteriormente perfezionata. PROSSIMA SCHEDA