Calciomercato Milan, Allegri in pressing: vuole Rabiot a centrocampo

Ovvero, quella di prendergli, in quel ruolo, Adrien Rabiot, classe 1995, fuori rosa dopo la rissa con Jonathan Rowe e pupillo del tecnico livornese, che già lo ha avuto alle sue dipendenze nella Juventus. Avviati, dunque, i contatti tra Milan e Olympique Marsiglia. Il management del club della Costa Azzurra, per cederlo, chiederebbe circa 15 milioni di euro.
L'OM lo venderebbe per 15 milioni; De Zerbi vorrebbe il suo reintegro—
L'allenatore dell'OM, l'italiano Roberto De Zerbi, invece, opterebbe per il reintegro in rosa dopo le scuse pubbliche del giocatore. E Rabiot, con la mamma-agente Veronique, cosa pensa? Finora ha valutato le proposte arrivate con la puzza sotto il naso, dando la precedenza solo a squadre che giocano la Champions League.
Il Milan, che nell'operazione potrebbe inserire il cartellino di Ismaël Bennacer, è cauto sull'argomento. Non è escluso che l'arrivo di Rabiot in rossonero sia lega all'uscita di Yunus Musah, richiesto dall'Atalanta.
