Milan, Brachino: 'Allegri voleva Kim, non Estupinan o De Winter...'

CALCIOMERCATO MILAN
Il giornalista Claudio Brachino, ospite a SportItalia, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan. Ha sottolineato che, nonostante l’arrivo di un direttore sportivo esperto come Igli Tare e di un allenatore vincente come Massimiliano Allegri, la catena decisionale non sia ancora del tutto chiara: decide ancora Furlani? Successivamente ha analizzato anche il mercato dei rossoneri, evidenziando come diversi acquisti non rappresentino le prime scelte del tecnico livornese. Ecco le sue parole.
"Il Milan non ha risolto i suoi problemi di governance. A me risulta che ci sia ancora un pasticcio su chi prenda le decisioni. Sono stati fatti i complimenti per questa coppia, un direttore esperto e un allenatore che può piacere o meno ma esperto e bravo, ma poi non si capisce bene se l'ultima parola la dice Furlani, se poi le operazioni le fa l'algoritmo americano...
A me risulta che tutto sommato Allegri vorrebbe dell'altro, vorrebbe dei giocatori fatti e finiti: voleva Kim in difesa, non Estupinan o De Winter. Questa è la mentalità di Allegri, vorrebbe Vlahovic davanti".
