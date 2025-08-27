Milan, Brachino: 'Allegri voleva Kim, non Estupinan o De Winter...'

Il giornalista Claudio Brachino, ospite a SportItalia, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan. Ha sottolineato che, nonostante l’arrivo di un direttore sportivo esperto come Igli Tare e di un allenatore vincente come Massimiliano Allegri, la catena decisionale non sia ancora del tutto chiara: decide ancora Furlani? Successivamente ha analizzato anche il mercato dei rossoneri, evidenziando come diversi acquisti non rappresentino le prime scelte del tecnico livornese. Ecco le sue parole.