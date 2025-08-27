Pianeta Milan
Milan, Brachino: “Allegri voleva Kim, non Estupinan o De Winter…”

Brachino, ospite a SportItalia analizza il Milan: nonstante l'arrivo di Allegri e Tare resta incerta la catena decisionale.
Francesco De Benedittis

Il giornalista Claudio Brachino, ospite a SportItalia, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan. Ha sottolineato che, nonostante l’arrivo di un direttore sportivo esperto come Igli Tare e di un allenatore vincente come Massimiliano Allegri, la catena decisionale non sia ancora del tutto chiara: decide ancora Furlani? Successivamente ha analizzato anche il mercato dei rossoneri, evidenziando come diversi acquisti non rappresentino le prime scelte del tecnico livornese. Ecco le sue parole.

Milan, Brachino: "C'è ancora confusione su chi prende le decisioni"

"Il Milan non ha risolto i suoi problemi di governance. A me risulta che ci sia ancora un pasticcio su chi prenda le decisioni. Sono stati fatti i complimenti per questa coppia, un direttore esperto e un allenatore che può piacere o meno ma esperto e bravo, ma poi non si capisce bene se l'ultima parola la dice Furlani, se poi le operazioni le fa l'algoritmo americano...

A me risulta che tutto sommato Allegri vorrebbe dell'altro, vorrebbe dei giocatori fatti e finiti: voleva Kim in difesa, non Estupinan o De Winter. Questa è la mentalità di Allegri, vorrebbe Vlahovic davanti".

 

 

