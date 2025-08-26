Calciomercato Milan, sfuma Rabiot? Ecco il possibile scenario

Un altro elemento che complica la trattativa è l’ingaggio del centrocampista francese potrebbe rappresentare un ostacolo non indifferente, visto che percepisce 6 milioni a stagione. D’altronde, Rabiot, sebbene molto amico di Massimiliano Allegri, preferirebbe un club che partecipi alla Champions League.
Due fattori da non sottovalutare. Il Milan resta comunque alla finestra e, se dovesse presentarsi l’opportunità, ci proverà, sempre che esca un altro centrocampista, come nel caso di Musah.
© RIPRODUZIONE RISERVATA