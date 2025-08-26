Pianeta Milan
Calciomercato Milan, sfuma Rabiot? Ecco il possibile scenario

Calciomercato Milan: Rabiot si scusa con De Zerbi, il suo futuro è in bilico: resterà al Marsiglia o approderà in rossonero?
Francesco De Benedittis

Come riportato dal noto quotidiano francese Téléfoot, Adrien Rabiot, dopo il brutto episodio avvenuto nei giorni scorsi con Rowe (nuovo acquisto del Bologna) , sembrerebbe aver fatto un passo indietro ed essersi scusato con Roberto De Zerbi. L'allenatore italiano sembrerebbe aver accettato le scuse del francese, ma la decisione spetta ai vertici alti del club francese.

Calciomercato Milan, Rabiot si scusa: cambierà il suo futuro?

Dunque, resta da capire se le scuse del centrocampista francese basteranno per essere reintegrato in squadra o se, ormai, il suo tempo a Marsiglia sia terminato. E sarà costretto a trovare una nuova sistemazione. Nel frattempo, il Milan osserva e aspetta la decisione di presidente del Marsiglia Pablo Longoria e del direttore sportivo Medhi Benatia.

Un altro elemento che complica la trattativa è l’ingaggio del centrocampista francese potrebbe rappresentare un ostacolo non indifferente, visto che percepisce 6 milioni a stagione. D’altronde, Rabiot, sebbene molto amico di Massimiliano Allegri, preferirebbe un club che partecipi alla Champions League.

Due fattori da non sottovalutare. Il Milan resta comunque alla finestra e, se dovesse presentarsi l’opportunità, ci proverà, sempre che esca un altro centrocampista, come nel caso di Musah.

