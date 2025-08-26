Pianeta Milan
Verso Lecce-Milan, prima chance da titolare per De Winter?

La Gazzetta dello Sport di oggi ipotizza la titolarità di Koni De Winter al posto di Gabbia al centro della difesa rossonera in Lecce-Milan
Redazione PM

Il Milan ha iniziato come peggio non si poteva il campionato. Alla prima giornata di Serie A la neopromossa Cremonese ha vinto a San Siro, gettando molte ombre sulle qualità della rosa. In particolare, hanno destato preoccupazione i due gol subiti e dunque le carenze difensive della squadra. Tali carenze si protraggono da almeno due stagioni in casa rossonera.

Con Allegri sembrava dover avvenire una svolta. La partita di sabato scorso, però, ha detto altro. È ancora presto per giudicare e, soprattutto, c'è tempo per lavorare sodo al fine di limitare questi problemi entro breve. Lo sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

De Winter pronto per una maglia da titolare?

La rosea mette in luce il primo possibile correttivo per la retroguardia del Milan, che risponde a un nome e a un cognome: Koni De Winter. Il centrale belga è arrivato dal Genoa per sostituire Thiaw - che Allegri avrebbe trattenuto volentieri - e ora, alla seconda giornata, potrebbe prendersi una maglia da titolare al posto di Matteo Gabbia. La bravura nelle letture e la capacità di impostazione depongono a favore di De Winter. Inoltre, il suo inserimento tra i titolari potrebbe rappresentare un messaggio per tutti i difensori rossoneri: nessuno ha il posto garantito.

Dopo la prima giornata, il lavoro della squadra durante gli allenamenti si è concentrato proprio sulla fase difensiva: schemi e movimenti sono da migliorare. In più, serve innalzare il livello di attenzione. Come ha detto il tecnico livornese a margine della sfida contro la Cremonese, il Milan sembra sia incapace "di percepire il pericolo". In effetti, entrambe le reti sono state subite in situazioni di superiorità numerica.

LEGGI ANCHE: Vlahovic, Giménez e Dovbyk: Milan, le ultime mosse di calciomercato >>>

Un ruolo importante in fase difensiva lo ricoprono i centrocampisti, chiamati a schermare e proteggere la retroguardia. Anche in questa zona di campo potrebbero esserci cambiamenti rispetto all'11 titolare della prima giornata. Uno tra Fofana e Loftus-Cheek potrebbe lasciare il posto a Ricci o Jashari. Questi due, in verità, potrebbero partire entrambi dal primo minuto se si dovesse valutare che è meglio far riposare Modric.

