Verso Lecce-Milan, prima chance da titolare per De Winter?

De Winter pronto per una maglia da titolare? — La rosea mette in luce il primo possibile correttivo per la retroguardia del Milan, che risponde a un nome e a un cognome: Koni De Winter. Il centrale belga è arrivato dal Genoa per sostituire Thiaw - che Allegri avrebbe trattenuto volentieri - e ora, alla seconda giornata, potrebbe prendersi una maglia da titolare al posto di Matteo Gabbia. La bravura nelle letture e la capacità di impostazione depongono a favore di De Winter. Inoltre, il suo inserimento tra i titolari potrebbe rappresentare un messaggio per tutti i difensori rossoneri: nessuno ha il posto garantito.

Dopo la prima giornata, il lavoro della squadra durante gli allenamenti si è concentrato proprio sulla fase difensiva: schemi e movimenti sono da migliorare. In più, serve innalzare il livello di attenzione. Come ha detto il tecnico livornese a margine della sfida contro la Cremonese, il Milan sembra sia incapace "di percepire il pericolo". In effetti, entrambe le reti sono state subite in situazioni di superiorità numerica.

Un ruolo importante in fase difensiva lo ricoprono i centrocampisti, chiamati a schermare e proteggere la retroguardia. Anche in questa zona di campo potrebbero esserci cambiamenti rispetto all'11 titolare della prima giornata. Uno tra Fofana e Loftus-Cheek potrebbe lasciare il posto a Ricci o Jashari. Questi due, in verità, potrebbero partire entrambi dal primo minuto se si dovesse valutare che è meglio far riposare Modric.