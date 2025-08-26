Vlahovic, Giménez e Dovbyk: Milan, le ultime mosse di calciomercato

Dusan Vlahovic, Santiago Giménez e Artem Dovbyk possono movimentare il calciomercato del Milan nell'ultima settimana: ecco come

Il Milan sta chiudendo, in questi ultimi giorni del calciomercato estivo 2025 , l'acquisto di Conrad Harder dallo Sporting Lisbona per 27 milioni di euro, bonus inclusi . C'è chi dice che possa essere l'unico innesto in attacco per i rossoneri di Massimiliano Allegri .

Calciomercato Milan, Vlahovic ancora possibile ...

E chi, invece, ritiene che un'altra operazione sia possibile. Allegri, non è un mistero, vorrebbe riavere alle sue dipendenze Dusan Vlahovic dopo i comuni trascorsi nella Juventus. Il Milan proverà a prenderlo? Il serbo, classe 2000, secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, resta in uscita nonostante il gol segnato al Parma al debutto nel nuovo campionato.