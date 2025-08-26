Pianeta Milan
Vlahovic, Giménez e Dovbyk: Milan, le ultime mosse di calciomercato

Dusan Vlahovic, Santiago Giménez e Artem Dovbyk possono movimentare il calciomercato del Milan nell'ultima settimana: ecco come
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan sta chiudendo, in questi ultimi giorni del calciomercato estivo 2025, l'acquisto di Conrad Harder dallo Sporting Lisbona per 27 milioni di euro, bonus inclusi. C'è chi dice che possa essere l'unico innesto in attacco per i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, Vlahovic ancora possibile ...

E chi, invece, ritiene che un'altra operazione sia possibile. Allegri, non è un mistero, vorrebbe riavere alle sue dipendenze Dusan Vlahovic dopo i comuni trascorsi nella Juventus. Il Milan proverà a prenderlo? Il serbo, classe 2000, secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, resta in uscita nonostante il gol segnato al Parma al debutto nel nuovo campionato.

E, per questo, il Milan non è tagliato fuori dalla corsa al suo cartellino, nonostante l'arrivo di Harder. Vlahovic, per il 'CorSera', potrebbe infatti arrivare in rossonero a fine mercato. Soprattutto se Santiago Giménez - nonostante le smentite del suo procuratore, Rafaela Pimenta - dovesse partire.

... con Giménez alla Roma al posto di Dovbyk

Il centravanti messicano, classe 2001, potrebbe finire alla Roma, dove andrebbe a prendere il posto di Artem Dovbyk, in procinto di tornare nella Liga per vestire la maglia del Villarreal. Un domino di attaccanti pronto a partire? Lo vedremo.

