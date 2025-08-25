Lui stesso, alla vigilia della sfida contro la Cremonese si era esposto sui propri social sul futuro, facendo capire di essere totalmente concentrato sulla partita: "L'unica verità è che domani inizia la Serie A!!! E che sarà una stagione incredibile!! Andiamooooo Forza Milan!!!". Ebbene, nella giornata odierna è arrivata la posizione anche della sua agente, che ne cura gli interessi già dai tempi del Feyenoord. Rafaela Pimenta ha chiuso la porta a qualsiasi voce, spiegando come le notizie relative ad un suo possibile addio siano tutte fake news: "Gimenez non va da nessuna parte. Tutti i rumors che sono usciti, dal primo all'ultimo, non corrispondono al vero. Sono fake news".