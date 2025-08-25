Pianeta Milan
Calciomercato Milan, agente Gimenez: “Non va da nessuna parte. Sono fake news”

Rafaela Pimenta, agente di Santiago Gimenez, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro dell'attaccante del Milan
Fabio Barera
Rafaela Pimenta, agente di Santiago Gimenez, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'calciomercato.com' in merito al futuro dell'attaccante del Milan. Negli ultimi giorni, infatti, si è detto molto in merito alla possibilità del messicano di lasciare il club rossonero anche alla luce del possibile arrivo di uno o addirittura due attaccanti. Nella giornata odierna, ad esempio, è emerso l'interesse del Fenerbahce, che comunque per ora rimane tale senza un accenno di trattativa o dialogo.

Calciomercato Milan, Gimenez rimane o no: l'agente ha parlato chiaro

Lui stesso, alla vigilia della sfida contro la Cremonese si era esposto sui propri social sul futuro, facendo capire di essere totalmente concentrato sulla partita: "L'unica verità è che domani inizia la Serie A!!! E che sarà una stagione incredibile!! Andiamooooo Forza Milan!!!". Ebbene, nella giornata odierna è arrivata la posizione anche della sua agente, che ne cura gli interessi già dai tempi del Feyenoord. Rafaela Pimenta ha chiuso la porta a qualsiasi voce, spiegando come le notizie relative ad un suo possibile addio siano tutte fake news: "Gimenez non va da nessuna parte. Tutti i rumors che sono usciti, dal primo all'ultimo, non corrispondono al vero. Sono fake news".

 

 

