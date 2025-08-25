Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sul Milan nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi in modo particolare su due temi caldissimi in casa rossonera, quelli legati a Dusan Vlahovic e Conrad Harder. Quanto all'attaccante danese, ha spiegato come, a suo dire, prendere lui e non acquisire un secondo centravanti sarebbe una follia. Ecco, dunque, le sue parole in merito.
"Io penso che l'allenatore debba avere una certa autonomia e che se fa una richiesta questa debba essere esaudita ed accontentata. Se mi porti un altro e non ti ho chiesto Tizio, non va bene. Se la Juventus dice che Vlahovic potrebbe restare fino alla scadenza non va bene. Sul Milan parlano di Harder, che è un ottimo attaccante, ma non è la prima scelta di Allegri. I rossoneri stanno lavorando per chiudere, il Rennes è alle costole. Io ritengo che andare avanti con Harder più Gimenez - che Allegri non vede e lo si capisce - è una follia. Uno è un classe 2005, bravissimo ma 2005 e l'altro non viene visto dell'allenatore".
