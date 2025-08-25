"Io penso che l'allenatore debba avere una certa autonomia e che se fa una richiesta questa debba essere esaudita ed accontentata. Se mi porti un altro e non ti ho chiesto Tizio, non va bene. Se la Juventus dice che Vlahovic potrebbe restare fino alla scadenza non va bene. Sul Milan parlano di Harder, che è un ottimo attaccante, ma non è la prima scelta di Allegri. I rossoneri stanno lavorando per chiudere, il Rennes è alle costole. Io ritengo che andare avanti con Harder più Gimenez - che Allegri non vede e lo si capisce - è una follia. Uno è un classe 2005, bravissimo ma 2005 e l'altro non viene visto dell'allenatore".