Calciomercato Milan, Di Marzio: “Accordo con Harder”. E spunta una clausola

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione su Conrad Harder, obiettivo del Milan
Fabio Barera
Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sul possibile arrivo di Conrad Harderal Milan. Le ultime ore sono state particolarmente movimentate in tal senso, anche perché sembrava che non ci fosse l'accordo con il giocatore, che aveva in un primo tempo rifiutato la proposta del Diavolo sia a livello economico che di progetto.

Calciomercato Milan, Di Marzio: "Harder, c'è l'accordo. Ora manca solo ..."

Il collega Gianluca Di Marzio ha però pubblicato un post sul proprio profilo 'X', smentendo sostanzialmente questa ipotesi e spiegando come ci sia l'accordo tanto con il calciatore quanto con lo Sporting Lisbona. Ora si attendono i documenti da visionare e poi si organizzerà il viaggio del ragazzo.

"Harder-Milan, verbalmente gli accordi ci sono sia con club che con giocatore e agente. Ora si attendono documenti scritti da visionare e se tutto ok poi si organizzerà il viaggio del giocatore".

Nicolò Schira ha invece dato dettagli a livello economico e ha spiegato come vi sia una clausola relativa al 10% sulla rivendita.

"Conrad Harder al Milan dallo Sporting è nella fase finale per € 23M + bonus + 10% sulla vendita futura. Contratto fino al 2030".

 

