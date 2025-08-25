"Harder-Milan, verbalmente gli accordi ci sono sia con club che con giocatore e agente. Ora si attendono documenti scritti da visionare e se tutto ok poi si organizzerà il viaggio del giocatore".
Nicolò Schira ha invece dato dettagli a livello economico e ha spiegato come vi sia una clausola relativa al 10% sulla rivendita.
"Conrad Harder al Milan dallo Sporting è nella fase finale per € 23M + bonus + 10% sulla vendita futura. Contratto fino al 2030".
