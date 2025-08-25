Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sul possibile arrivo di Conrad Harderal Milan. Le ultime ore sono state particolarmente movimentate in tal senso, anche perché sembrava che non ci fosse l'accordo con il giocatore, che aveva in un primo tempo rifiutato la proposta del Diavolo sia a livello economico che di progetto.