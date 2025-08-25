Su Giovanni Fabbian: "Il Milan sta lavorando anche su Fabbian. Oggi sono previsti contatti diretti tra Milan e Bologna per provare ad avanzare nella trattativa. Il Milan è pronto a presentare un'offerta di circa 14 milioni. Fabbian al Milan piace molto, il Milan lo segue da tempo".

Su Dusan Vlahovic: "Chiaramente la priorità di Allegri per l'attacco sarebbe Vlahovic, ma la situazione Vlahovic è bloccata sullo stipendio dell'attaccante e ad oggi non si muove da lì. Per quanto riguarda Rabiot c'è ancora un po' di incertezza, vedremo quale sarà il suo futuro".

Su Alex Jimenez: "Vi avevo raccontato che alcuni club avevano iniziato a chiedere in prestito Alex Jimenez. Nelle ultime ore si è presentato anche il Como, che ha già manifestato il suo interesse sia all'entourage del calciatore sia al Milan".