Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Moretto rivela: “Ecco l’offerta per Fabbian. Vlahovic e Musah …”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Moretto rivela: “Ecco l’offerta per Fabbian. Vlahovic e Musah …”

Calciomercato Milan, Moretto: 'Priorità Vlahovic. Fabbian, offerta di ...'
Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, tra Giovanni Fabbian e Dusan Vlahovic
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul canale 'YouTube' che ha in collaborazione con Fabrizio Romano, soffermandosi in modo particolare sul calciomercato del Milan, tra Giovanni Fabbian e Dusan Vlahovic, passando anche per Alex Jimenez e Yunus Musah. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Calciomercato Milan, Moretto: "Priorità Vlahovic, Fabbian offerta di ..."

—  

Su Yunus Musah: "Il Milan sta lavorando all'uscita di Musah, destinazione Atalanta, ma occhio perché Musah-Atalanta non è così avanzata come dicono. Sicuramente può accelerarsi nelle prossime ore, ma non c'è ancora un accordo sulle cifre e in più Allegri preferirebbe tenere Musah".

LEGGI ANCHE

Su Giovanni Fabbian: "Il Milan sta lavorando anche su Fabbian. Oggi sono previsti contatti diretti tra Milan e Bologna per provare ad avanzare nella trattativa. Il Milan è pronto a presentare un'offerta di circa 14 milioni. Fabbian al Milan piace molto, il Milan lo segue da tempo".

Su Dusan Vlahovic: "Chiaramente la priorità di Allegri per l'attacco sarebbe Vlahovic, ma la situazione Vlahovic è bloccata sullo stipendio dell'attaccante e ad oggi non si muove da lì. Per quanto riguarda Rabiot c'è ancora un po' di incertezza, vedremo quale sarà il suo futuro".

LEGGI ANCHE: Calciomercato, Di Marzio: “Milan-Harder: trattativa ai dettagli”

Su Alex Jimenez: "Vi avevo raccontato che alcuni club avevano iniziato a chiedere in prestito Alex Jimenez. Nelle ultime ore si è presentato anche il Como, che ha già manifestato il suo interesse sia all'entourage del calciatore sia al Milan".

Leggi anche
Calciomercato Milan, rivelazione su Jimenez: &#8220;Punito da Allegri. Per 3 volte &#8230;&#8221;
Calciomercato Milan, Pedullà controcorrente: &#8220;Harder? Si aspetta &#8230;&#8221;

© RIPRODUZIONE RISERVATA