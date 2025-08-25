Calciomercato, Di Marzio: “Milan-Harder: trattativa ai dettagli”

Calciomercato Milan, Harder vicino: secondo Di Marzio l’accordo con lo Sporting è fatto, in arrivo anche il sì del giocatore

La trattativa tra Milan e Conrad Harder è vicina a chiudersi, lo riporta l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul suo profilo X .

Dopo l'incontro odierno tra gli agenti dell'attaccante danese e la dirigenza rossonera, filtra ottimismo. Perché la trattativa sia definitivamente chiusa manca solo il sì definitivo del calciatore, che sembra ormai vicino all'accordo, mentre l'intesa con lo Sporting Lisbona c'è già per una cifra attorno ai 27 milioni di euro complessivi.