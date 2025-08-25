La trattativa tra Milan e Conrad Harder è vicina a chiudersi, lo riporta l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul suo profilo X.
Calciomercato, Di Marzio: “Milan-Harder: trattativa ai dettagli”
Dopo l'incontro odierno tra gli agenti dell'attaccante danese e la dirigenza rossonera, filtra ottimismo. Perché la trattativa sia definitivamente chiusa manca solo il sì definitivo del calciatore, che sembra ormai vicino all'accordo, mentre l'intesa con lo Sporting Lisbona c'è già per una cifra attorno ai 27 milioni di euro complessivi.
