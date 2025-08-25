Calciomercato Milan, Pedullà controcorrente: 'Harder? Si aspetta ...'

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sul Milan, tra Conrad Harder e Giovanni Fabbian

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sul Milan tramite un post sul proprio profilo 'X' e sul proprio sito ufficiale, soffermandosi in modo particolare su due temi caldissimi in casa rossonera, quelli legati a Giovanni Fabbian e Conrad Harder. Quanto all'attaccante danese, è andato controcorrente, spiegando come ancora si stia aspettando il via libera di totale convinzione. Ecco, dunque, le sue parole in merito.