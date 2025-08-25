Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Pedullà controcorrente: “Harder? Si aspetta …”

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sul Milan, tra Conrad Harder e Giovanni Fabbian
Fabio Barera
Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sul Milan tramite un post sul proprio profilo 'X' e sul proprio sito ufficiale, soffermandosi in modo particolare su due temi caldissimi in casa rossonera, quelli legati a Giovanni Fabbian e Conrad Harder. Quanto all'attaccante danese, è andato controcorrente, spiegando come ancora si stia aspettando il via libera di totale convinzione. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Su Conrad Harder: "Harder-Milan: gli accordi con l’attaccante non erano stati chiusi ieri e si sta aspettando un via libera di totale convinzione. Tra i club accordo a 27 milioni bonus compresi (come già svelato) e accordo sulle modalità di pagamento. L’intermediario Busardò tifa Harder appassionatamente".

Su Giovanni Fabbian: "Giovanni Fabbian è stato un uomo mercato in queste settimane, al centro dell’interesse di vari club. L’ultimo quello del Milan che in mattinata ha fatto un sondaggio approfondito, considerato che Allegri è alla ricerca – tra le altre cose – di una mezzala. Ma, secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, per il Bologna il centrocampista non è da considerare sul mercato".

