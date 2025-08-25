Alex Jimenez potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato e in questa scelta potrebbe anche pesare il rapporto con Massimiliano Allegri. Nella giornata odierna, da parte di Gianluca Di Marzio, è giunta la notizia di un possibile passaggio al Como negli ultimi giorni della finestra di trattative. Lo spagnolo, che nella passata stagione è diventato quasi un punto fisso nella parte finale, sembra non avere più le stesse certezze e anche contro la Cremonese è entrato a gara in corso non brillando.