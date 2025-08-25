Alex Jimenez potrebbe lasciare il Milan in direzione Como in questo mercato: ecco la rivelazione sulla punizione di Massimiliano Allegri
Alex Jimenez potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato e in questa scelta potrebbe anche pesare il rapporto con Massimiliano Allegri. Nella giornata odierna, da parte di Gianluca Di Marzio, è giunta la notizia di un possibile passaggio al Como negli ultimi giorni della finestra di trattative. Lo spagnolo, che nella passata stagione è diventato quasi un punto fisso nella parte finale, sembra non avere più le stesse certezze e anche contro la Cremonese è entrato a gara in corso non brillando.
Calciomercato Milan, Jimenez via 'a causa' di Allegri? Ecco la rivelazione
Secondo quanto riferito dal collega Nicolò Schira, tramite un post pubblicato sul proprio account 'X',Alex Jimenez potrebbe lasciare il Milan anche per il rapporto con l'allenatore. Massimiliano Allegri lo aveva infatti già punito con l'esclusione dalla tournée inglese e lui è arrivato ben tre volte in ritardo agli allenamenti. Atteggiamenti e comportamenti non graditi al livornese, ovviamente.