Milan, Jimenez e Athekame: la fascia destra è davvero coperta? Ecco il favorito nel ruolo e le possibili chiavi tattiche di Allegri

Emiliano Guadagnoli Redattore 16 agosto 2025 (modifica il 16 agosto 2025 | 15:05)

Milan, Athekame e Jimenez bastano per il ruolo di terzino destro? I rossoneri hanno chiuso due colpi in difesa fino a questo momento: De Winter dal Genoa, che va a coprire la partenza di Malick Thiaw verso Newcastle, e proprio Athekame, svizzero in arrivo dalla Young Boys, arrivato dopo la partenza di Emerson Royal verso il Brasile. Per questo le fasce sembrerebbero essere complete, a meno di clamorose sorprese durante gli ultimi giorni di mercato. A sinistra Estupinan e Bartesaghi, a destra Jimenez e Athekame. I dubbi restano soprattutto per quanto riguarda la parte destra della difesa di Allegri. Possono davvero bastare i due giovani rossoneri?