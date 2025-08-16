Pianeta Milan
Milan, Jimenez e Athekame: la fascia destra è davvero coperta? Ecco il favorito nel ruolo e le possibili chiavi tattiche di Allegri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan, Athekame e Jimenez bastano per il ruolo di terzino destro? I rossoneri hanno chiuso due colpi in difesa fino a questo momento: De Winter dal Genoa, che va a coprire la partenza di Malick Thiaw verso Newcastle, e proprio Athekame, svizzero in arrivo dalla Young Boys, arrivato dopo la partenza di Emerson Royal verso il Brasile. Per questo le fasce sembrerebbero essere complete, a meno di clamorose sorprese durante gli ultimi giorni di mercato. A sinistra Estupinan e Bartesaghi, a destra Jimenez e Athekame. I dubbi restano soprattutto per quanto riguarda la parte destra della difesa di Allegri. Possono davvero bastare i due giovani rossoneri?

Partiamo con il neo arrivato: Athekame ha giocato 43 partite con la maglia dello Young Boys nel 2024-25 con 3 assist e un gol. 62 minuti giocati di media con 28 presenze da titolare. Meno di un passaggio chiave a partita, 6 grandi occasioni create, due palloni e mezzo recuperati di media e il 50 percento di duelli vinti a partita (numeri da 'Sofascore'). Arriva come colpo in prospettiva da parte del DS Igli Tare e sulla carta parte dietro, ma ha tutto per potere competere da subito. E' un classe 2004 che Allegri può plasmare a sua immagine e somiglianza.

Alex Jimenez ha dei vantaggi: conosce già il Milan, ha più esperienza e si è allenato da tutta l'estate con Allegri. Per questo parte sulla carta in vantaggio, ma ci sono anche dei lati negativi. Lo spagnolo ha dimostrato di potere essere un titolare in Serie A, ma forse potrebbe dare il meglio di sé come esterno alto o in un centrocampo a cinque. Per questo non sono da escludere le mosse tattiche di Allegri: Tomori da falso braccetto, più tendente a giocare da terzino, o Saelemaekers adattato nel ruolo. Vedremo chi prevarrà sulla fascia destra.

