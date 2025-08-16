Milan, Jimenez e Athekame: la fascia destra è davvero coperta? Ecco il favorito nel ruolo e le possibili chiavi tattiche di Allegri
Milan, Athekame e Jimenez bastano per il ruolo di terzino destro? I rossoneri hanno chiuso due colpi in difesa fino a questo momento: De Winter dal Genoa, che va a coprire la partenza di Malick Thiaw verso Newcastle, e proprio Athekame, svizzero in arrivo dalla Young Boys, arrivato dopo la partenza di Emerson Royal verso il Brasile. Per questo le fasce sembrerebbero essere complete, a meno di clamorose sorprese durante gli ultimi giorni di mercato. A sinistra Estupinan e Bartesaghi, a destra Jimenez e Athekame. I dubbi restano soprattutto per quanto riguarda la parte destra della difesa di Allegri. Possono davvero bastare i due giovani rossoneri?
Milan, Jimenez e Athekame: chi parte in vantaggio? I pro e i contro. Allegri ...
Partiamo con il neo arrivato: Athekame ha giocato 43 partite con la maglia dello Young Boys nel 2024-25 con 3 assist e un gol. 62 minuti giocati di media con 28 presenze da titolare. Meno di un passaggio chiave a partita, 6 grandi occasioni create, due palloni e mezzo recuperati di media e il 50 percento di duelli vinti a partita (numeri da 'Sofascore'). Arriva come colpo in prospettiva da parte del DS Igli Tare e sulla carta parte dietro, ma ha tutto per potere competere da subito. E' un classe 2004 che Allegri può plasmare a sua immagine e somiglianza.