Milan, Jimenez imprendibile a sinistra: la chiave tattica di Allegri

Milan, Jimenez torna da titolare e lo fa per la prima volta con Allegri. Contro Perth Glory è stato tra i migliori del primo tempo rossonero, con un Milan schierato con un 4-3-3. Per lo spagnolo un'ottima partita, ma la sua prima in questa estate dopo i lievi problemi fisici. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare la sua gara attraverso numeri e statistiche. Ecco la sua pagella. PROSSIMA SCHEDA