Allenamenti Milan, sessioni di tiri: Jimenez tanta carica e sorrisi | VIDEO

Nel video postato sui social del Milan possiamo vedere come i rossoneri continuano ad allenare i tiri. Stavolta dentro l'area a tu per tu con il portiere. Presenti Musah, Chuwkueze e Alex Jimenez. Il terzino rossonero ha saltato Arsenal per un problema fisico ed è rimasto in panchina contro il Liverpool, ma dovrebbe recuperare per la gara contro il Perth Glory prevista per il prossimo 31 luglio in Australia.