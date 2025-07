Milan, tanti nomi per i terzini: perché non puntare su Jimenez?

Milan , perché non puntare su Alex Jimenez ? I rossoneri stanno per cedere Theo Hernandez all'Al-Hilal, mentre a destra, con il mancato riscatto di Walker e la possibile cessione di Emerson Royal, resta un vuoto enorme. Così il club si trova a dovere comprare almeno due terzini in questa sessione di mercato, anche solo per fare numero. Il piano della dirigenza rossonera sembrerebbe chiaro: giocatori giovani, di prospettiva e che non costino molto. I nomi sono già tanti: a sinistra l'ultimo è quello di Archie Brown , a destra si parla di Doué e Pubill , ma ce ne potrebbero essere altre nelle prossime settimane. Tutti giocatori interessanti, ma che portano con loro tanti dubbi: sono giovani, ma non hanno dimostrato ancora molto e dovranno abituarsi al Milan e alla Serie A.

Milan, va bene il mercato, ma Jimenez può essere il jolly già in casa

Alex Jimenez è ancora un classe 2005, quindi giovanissimo, ma ha già dimostrato di potere dire ampiamente la sua in un campionato come la Serie A: in questa stagione ha giocato 28 partite in totale col Milan per 1.671 minuti complessivi. Parte sicuramente avanti a livello di abitudine al campionato e conoscenza dei compagni. Inoltre può giocare su entrambe le fasce e sia in difesa che in attacco.