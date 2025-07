Milan, Brown potrebbe essere l'erede di Theo Hernandez? Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha parlato proprio del terzino del Gent come uno dei candidati per prendere il posto del terzino sinistro ormai destinato all'Al-Hilal. Archie Brown è un giocatore classe 2002 che ha giocato la scorsa stagione con i belgi. Secondo Moretto non sarebbe il primo nome nella lista del Milan, ma sarebbe nella short list della dirigenza rossonera. Per scoprire meglio chi è e come gioca, noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato la scorsa stagione del terzino andando a vedere statistiche e numeri importanti e significativi.