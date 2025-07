Calciomercato Milan, tutti i giocatori in partenza e l’incasso per il club

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in uscita e in entrata del Milan. Con l'eliminazione dal Mondiale per Club dell'Al Hilal , Theo Hernandez è pronto a dire addio al Milan e a trasferirsi in Arabia. Il terzino francese, che a differenza dei suoi compagni ha avuto dei giorni di riposo extra, tornerà a Milanello solo per salutare i suoi compagni prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al Hilal. Al Milan andranno 30 milioni di euro comprensivi anche dei bonus, ma attenzione perché il club saudita potrebbe fare un tentativo in extremis per tentare di abbassare leggermente il prezzo.