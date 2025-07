Calciomercato, derby tra Milan e Inter per Leoni: ecco chi lo vincerà

Milan e Inter, in questa finestra di calciomercato, sono i club maggiormente 'caldi' per Leoni. Ma c'è anche l'interesse della Juventus e vari club di Premier League hanno sondato il terreno. Per prenderlo, subito, ci vorranno almeno 30 milioni di euro e, per 'Tuttosport', non è detto che bastino. Chi vincerà il derby di mercato tra rossoneri e nerazzurri? Beh, probabilmente chi 'farà cassa' per primo.

Alternative per le milanesi? Comuzzo e De Winter — Il Milan può liberare un posto per lui e accumulare risorse economiche importanti vendendo Malick Thiaw. Qualora non riuscisse a prendere Leoni, il 'piano B' dei rossoneri si chiama Pietro Comuzzo, classe 2003, della Fiorentina. L'Inter, esattamente come i rivali, può liberare un posto vendendo Yann Aurel Bisseck. Alternativa, in casa nerazzurra, risponde al nome di Koni De Winter, classe 2002, del Genoa.

Chi venderà prima tra Milan e Inter, dunque, potrà agire su Leoni. E il ragazzo, che il 21 dicembre compirà 19 anni e a settembre si iscriverà alla Facoltà di Scienze Motorie, aspetta e non è detto che scalpiti per un trasferimento immediato in una grande piazza: un altro anno in Serie A a Parma sa che gli farebbe bene. È lo stesso pensiero del Parma. L'Inter potrebbe andare incontro agli emiliani in questo senso, comprandolo subito e lasciandolo in prestito.