Calciomercato Milan, in attacco suggestione Vlahovic: la situazione

Calciomercato, è possibile vedere Vlahovic al Milan? Il punto — A meno che, ha specificato il quotidiano sportivo nazionale, all'orizzonte non spunti qualcosa di intrigante e sorprendente. Dal Milan al Manchester United. Il nuovo direttore generale della Juve, Damien Comolli, vuole provare ad anticipare l'inevitabile divorzio da Vlahovic a questa stagione. Motivo, togliersi uno stipendio pesante dal bilancio ed evitare di perdere a zero un capitale tecnico della Juventus.

Nella settimana entrante Comolli, per 'La Gazzetta dello Sport', incontrerà l'entourage di Vlahovic a Torino. Un vertice per aggiornarsi e per provare a trovare un compromesso. Dalla cessione a 25-30 milioni di euro al rinnovo-ponte di un anno per consentire a Vlahovic di potersi muovere anche in prestito.

Il giocatore, autore di 17 gol e 5 assist in 44 partite nell'ultima stagione tra Serie A, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club, è poco allettato dalla possibilità di andare in Turchia o in Arabia Saudita. Vuole mantenere, oltre che il medesimo status economico, anche quello tecnico.

A fine agosto, con condizioni economiche vantaggiose ... — Con l'arrivo in bianconero di Jonathan David e la probabile conferma di Randal Kolo Muani, per cui si tratta il rinnovo del prestito dal PSG, Vlahovic alla corte di Igor Tudor avrebbe poco spazio. Contrariamente, invece, a quanto potrebbe accadere in quella del Milan, del suo ex allenatore Massimiliano Allegri.

Se Vlahovic non sembra avere fretta di muoversi, il Milan, uno dei club che secondo la 'rosea' forse potrebbe stimolarlo al trasferimento, resta in attesa. Ora, come detto, Vlahovic-Milan è "una suggestione". A fine agosto, però, se la situazione non si sarà risolta e se le condizioni economiche dovessero essere più vantaggiose .... perché no? La Juventus, ha chiosato il quotidiano sportivo nazionale, non si preclude nulla a priori, nemmeno la possibilità di agevolare l’affare.