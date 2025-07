Milan, Moretto: “Brown, grande potenziale. Me ne parlano molto bene”

Ecco le parole dell'esperto di mercato: "Nome nuovo, in esclusiva che vogliamo raccontarvi qui su YouTube, sul quale abbiamo lavorato sia io che Fabrizio. È un nome che il Milan sta considerando come possibile sostituto di Theo Hernandez. Il profilo che il Milan sta cercando per quel tipo di posizione, e per quel tipo di ruolo, è sicuramente un nome giovane, un nome che in prospettiva può diventare un top player, e oggi vi possiamo svelare un nome che è all'interno di una short list di nomi, quindi ce ne sono almeno 3".