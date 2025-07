Calciomercato Milan, Boniface e Vlahovic: il punto sull’attacco | PM NEWS

Boniface o Vlahovic per l'attacco rossonero? Sono i due più chiacchierati per il calciomercato del Milan. Ecco quanto risulta a Pianeta Milan

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera continua con il proprio lavoro per rinforzare la rosa. Non basterà il solo Santiago Gimenez in attacco visto che Colombo e Okafor, al momento a Milanello, sembrano destinato a partire e resterebbe solo il messicano come punta nella rosa. Le voci recenti parlano di Dusan Vlahovic della Juventus e Victor Boniface del Bayer Leverkusen. Ecco le ultime novità.