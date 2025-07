Milan, Boniface perfetto per Allegri? Numeri importanti e un vantaggio

Milan , la dirigenza rossonera sarebbe ancora alla ricerca di un attaccante da mettere accanto a Santiago Gimenez . Il club starebbe cercando un giocatore fisico che possa fare da 'boa' in area di rigore. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', nella lista rossonera, ci sarebbe anche Victor Boniface , punta classe 2000 del Bayer Leverkusen. Il giocatore potrebbe essere un profilo perfetto per i parametri del club (specialmente per età e ingaggio), ma ha le caratteristiche giuste per Allegri? Abbiamo analizzato i numeri delle ultime due stagioni della punta nigeriana.

Andiamo a vedere i numeri dell'attaccante grazie alle statistiche di 'SofaScore' e 'Opta' per PianetaMilan. Nelle ultime due stagione con il club tedesco, Boniface ha giocato 61 partite con 32 gol e 10 assist e un'ottima frequenza di reti: una ogni 110 minuti. Questi tre tiri in porta di media con quasi il 50% di conversione di grandi occasioni. Più di 3 duelli vinti e più di 5 tocchi di media in area di rigore avversaria. Un lato negativo potrebbe essere il rendimento di questa stagione, nettamente in calo: 'solo' 11 gol e 2 assist in 27 presenze. Una stagione in cui Xabi Alonso gli ha spesso preferito Shick in attacco.