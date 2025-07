Calciomercato Milan, per l’attacco spunta anche Boniface del Bayer

Calciomercato Milan, i rossoneri valutano anche Boniface per l'attacco — Boniface, secondo la 'rosea', al Milan piace: è valutato e ci sarebbe già stato un sondaggio esplorativo. Anche perché il numero 22 delle 'Aspirine' ha tutte le caratteristiche del numero 9 invocato dal direttore sportivo Igli Tare e dall'allenatore Massimiliano Allegri.

È fisico e tecnico, sa essere uomo da area di rigore e sa far salire la squadra. Ha giocato in Norvegia, nel Bodø/Glimt; poi in Belgio, nell'Union Saint-Gilloise (dove il Milan, anni fa, lo aveva già adocchiato). Gioca in Germania dal 2023. Nella sua prima stagione con il Bayer Leverkusen, in cui ha vinto la Bundesliga e la Coppa di Germania, ha segnato 21 gol e fornito 10 assist in 34 partite.

L'anno appena trascorso, in cui ha avuto tanti infortuni, ha segnato 11 gol e fornito 2 assist in 27 partite. A gennaio era stato ad un passo dal trasferimento nella Saudi Pro League, per giocare nell'Al-Nassr di Stefano Pioli accanto a Cristiano Ronaldo. Poi la scelta degli arabi è ricaduta su Jhon Durán. Nel frattempo, però, il suo prezzo è sceso molto dai 50-60 milioni di euro della precedente valutazione.

Costerebbe tra i 30 e i 40 milioni. Ma quanti infortuni finora ... — Oggi, per la 'rosea', il Milan potrebbe prendere Boniface per una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro. Lo stipendio non rappresenterebbe un problema per il club di Via Aldo Rossi. In questa storia, però, gli infortuni possono giocare un ruolo chiave. Boniface ha alle spalle due operazioni alle ginocchia e nell'ultima annata ha avuto un infortunio muscolare a una coscia.

Ha mezzi fisici impressionanti ma non sempre riesce ad avere costanza. L’età però è dalla sua – compirà 25 anni due giorni prima di Natale – e il Milan, giocando solo una partita a settimana, darà a tutti tempo di riposare e gestire gli sforzi. In questo, l’abbinamento è perfetto.