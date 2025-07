Calciomercato Milan, attaccante cercasi: la bella lista di Tare e Allegri

Calciomercato estivo in pieno fermento e il Milan - come ormai noto tra i tifosi, così come tra gli addetti ai lavori - opererà una rivoluzione totale del proprio organico, nonostante le dichiarazioni (di facciata) dell'amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, Giorgio Furlani. In particolare, l'attacco subirà uno stravolgimento totale, giacché - in sostanza - rispetto alla stagione 2024-2025 è rimasto un solo centravanti. PROSSIMA SCHEDA