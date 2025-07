Milan, dubbio tra Doué e Pubill? I numeri svelano che …

Milan, Doué o Pubill per la fascia destra? Il terzino dello Strasburgo e quello dell'Almeria sembrerebbero essere due delle opzioni al vaglio dei rossoneri in questa sessione di calciomercato. La dirigenza rossonera dovrà prendere una decisione molto importante visto che il Milan non ha riscattato Walker e dovrebbe cedere Emerson Royal. Traduzione? Al momento la fascia destra in difesa non ha padrone. Guéla Doué è un classe 2002, mentre Marc Pubill è del 2003. Età praticamente identica, ma due profili che potrebbero essere diversi per caratteristiche e prezzi. Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato la loro passata stagione guardando numeri e statistiche sia difensive che offensive.