Calciomercato Milan, Pubill si fa largo per il ruolo di terzino destro

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando dei movimenti del Milan in questo calciomercato estivo, ha ricordato come, per la fascia destra, si stia facendo strada l'opzione Marc Pubill. Classe 2003, spagnolo di proprietà dell'Almería, l'anno passato fu vicinissimo all'Atalanta. Il 'CorSport' ha ricordato come il Nazionale della Spagna Under 21 rappresenti un terzino molto 'particolare'.