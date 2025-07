Calciomercato Milan, per Jashari è braccio di ferro con il Bruges: il punto

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla trattativa che potrebbe portare Ardon Jashari , classe 2002 , dal Bruges al Milan in questa sessione estiva di calciomercato . Jashari ha fatto capire, in ogni modo, al suo attuale club di volere il trasferimento al Milan: desidera che il Bruges accetti l'offerta presentata per lui dalla società di Via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, Jashari vuole vestire il rossonero

Per ora, però, come evidenziato dal quotidiano romano, il via libera non arriva. Anzi, il Bruges ha convocato Jashari per oggi, ritiro pre-stagione. Un indizio che poco è cambiato rispetto alle intenzioni originarie dei belgi. Il Bruges è fermamente intenzionato a trattenere Jashari, a meno che non arrivino i 40 milioni di euro richiesti. Il Milan, per ora, si è fermato a 37 milioni di euro, bonus inclusi (32 di parte fissa, 3 di bonus facili, 2 di bonus più complicati).