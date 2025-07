Calciomercato Milan, per l’attaccante esterno Tare ha il nome giusto

Tra due giorni il Milan si radunerà, a Milanello, per il via ufficiale della stagione 2025-2026 e, finora, il calciomercato estivo ha regalato ai tifosi rossoneri soltanto Samuele Ricci, prelevato dal Torino per 24,5 milioni di euro, bonus inclusi, più il 10% su un'eventuale, futura rivendita del centrocampista classe 2001 ad un altro club. Il mediano della Nazionale Italiana, però, non sarà ovviamente l'unico innesto nella rosa che il direttore sportivo Igli Tare affiderà all'allenatore Massimiliano Allegri. C'è bisogno di un restyling totale o quasi. PROSSIMA SCHEDA