Calciomercato Milan, i rossoneri lavorano anche per i terzini. A destra due nomi: Guéla Doué e Marc Pubill. Il punto de La Gazzetta dello Sport

Calciomercato Milan , i rossoneri si sono concentrati sulle cessioni e sul centrocampo in queste prime settimane estive. Presto il Diavolo potrebbe cambiare obiettivi e cercare rinforzi anche per quanto riguarda l'attacco e la difesa. Nel reparto arretrato potrebbe arrivare un nuovo centrale, ma serviranno sicuramente almeno un paio di terzini.

Il vertice di calciomercato di ieri in sede con Allegri e la dirigenza, secondo 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe stato utile anche per fare il punto sulla situazione dei rinforzi per le fasce. A destra, a Guéla Doué dello Strasburgo, si sarebbe aggiunto anche Marc Pubill dell’Almeria.