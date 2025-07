Moise Kean e Mateo Retegui, come scrive 'Il Corriere della Sera', sono due attaccanti molto corteggiati in questa sessione di calciomercato. Finiti entrambi nel mirino dell'Al Qadsiah: il club arabo avrebbe proposto a Moise un triennale da 15 milioni netti a stagione e sarebbe pronto a migliorare l’offerta. Il club sarebbe interessato anche all'attaccante dell'Atalanta. Per Kean resta in piedi la clausola rescissoria da 52 milioni pagabili in due rate da 26, valida fino al 15 luglio. Il centravanti della Fiorentina, per adesso, avrebbe confidato di non essere attratto dai soldi arabi.