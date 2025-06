Marianella: “Kean-Milan? Con Santiago Gimenez come contropartita …”

"Non è preventivabile cosa può accadere, anche perché c'è l'incognita del Mondiale per Club. Quando fai così bene in Italia e poi segni anche due gol alla Germania in azzurro, si accorgono tutti di te anche a livello internazionale. Al Mondiale per Club non sai cosa potrà accadere, perché in caso di infortunio di un attaccante, Kean sarebbe il primo nome per tutti i grandi club". Massimo Marianella, telecronista di Sky Sport, ha parlato nel corso di Palla al Centro su Radio FirenzeViola (parole riprese da FirenzeViola.it). Tra gli argomenti anche Kean e le voci sul Milan.