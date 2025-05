Milan, Marianella: "Gimenez è l'attaccante del futuro. Pagato anche poco"

Ecco il pensiero su Gimenez: "Un periodo di adattamento serve a tutti. E' uno dei pochi veri numeri 9 rimasti in circolazione e per me il Milan lo ha anche pagato poco. Contro il Bologna ha fatto gol e giocate di qualità. Per me il Milan ha preso un grande giocatore, diamogli tempo perché la Serie A non è il campionato olandese e la maglia del Feyenoord non pesa come quella del Milan. Per me con lui il Milan ha preso l'attaccante del futuro. Chi titolare mercoledì come centravanti? Gimenez e Jovic sono diversi, ma dico il messicano". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, altro colpo dal Chelsea? "Ha chiesto di partire">>>