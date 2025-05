Milan-Bologna 3-1 (90′): Chukwueze spacca, Giménez fa doppietta

Il Milan non riesce a reagire e, al 60', un pachidermico Ruben Loftus-Cheek rimedia la seconda ammonizione del match per un intervento in ritardo sulla tibia di Tommaso Pobega. Un minuto più tardi tripla sostituzione per Italiano. Fuori lo stesso Pobega, poi Orsolini e Dallinga. Dentro, al loro posto, Michel Aebischer, Nicolò Cambiaghi e Santiago Castro. Lampo del Milan, al 62', con la conclusione di Theo Hernández respinta da Łukasz Skorupski, ma sono sempre gli ospiti a tenere in mano il pallino della gara.

Triplo cambio anche per Conceição, che, al 66', richiama in panchina Pavlović, Álex Jiménez e Luka Jović. Inserendo, invece, al loro posto, Kyle Walker, Samuel Chukwueze e Santiago Giménez. Ammonito - terzo provvedimento disciplinare a 'San Siro' - João Félix al 67' per un intervento in ritardo a metà campo. Il portoghese non riesce davvero ad entrare né in ritmo né in partita. Proprio il numero 79, con il 'Bebote', però, hanno due fiammate che portano il Diavolo prima ad una protesta poi al pareggio.

Al 70', infatti, João Félix serve Giménez in area di rigore; Lucumí stende il messicano ma per l'arbitro Livio Marinelli della Sezione A.I.A. di Tivoli (RM), incredibilmente, non c'è penalty. L'ex Feyenoord riesce comunque a servire João Félix, che, però, tira alle stelle. Al 73', però, il Milan pareggia. Azione in velocità con João Félix che serve Chukwueze a sinistra. Il nigeriano cede la sfera a Christian Pulisic che la fa girare per Giménez. Piatto sinistro del 'Bebote' e Skorupski è battuto!

Il Milan, al 75', troverebbe anche il vantaggio con lo stesso Giménez, autore di un bellissimo pallonetto su Skorupski in uscita, ma il messicano è in netto fuorigioco sul suggerimento di Tijjani Reijnders. Rete giustamente annullata. Tre minuti più tardi, al 78', quinto e ultimo cambio per Conceição: fuori Loftus-Cheek, dentro Yunus Musah per l'ultimo quarto d'ora più recupero. Il Diavolo sembra scatenato e trova il vantaggio subito dopo la sostituzione.

Chukwueze se ne va, sulla sinistra, a Lykogiannīs e serve João Félix in area di rigore: ciabattata del lusitano, il pallone sbatte su un difensore del Bologna e arriva a Pulisic. Conclusione di giustezza e Milan avanti per la prima volta nella partita! All'81' ultima sostituzione per il Bologna: fuori Nikola Moro, dentro Oussama El Azzouzi. Il Diavolo, a quel punto, arretra il baricentro e si abbassa pericolosamente entro la propria metà campo.

Rischiando, tantissimo, al 90', quando Maignan compie una gran parata sulla botta di Cambiaghi da distanza ravvicinata. L'arbitro concede 4' di recupero, nel corso dei quali Castro prende la quarta ammonizione della partita (91') per una sbracciata su João Félix. In contropiede il Diavolo chiude la gara: Chukwueze si invola a destra, dribbla due avversari e cede la sfera a Giménez. Il 'Bebote' se la porta sul destro e fa secco Skorupski per la terza volta! Milan-Bologna 3-1 al 90': una bella ripresa, un bel modo di avvicinarsi alla finale di Coppa Italia di mercoledì.