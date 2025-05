Milan-Bologna 3-1: Gimenez mette a segno la doppietta e chiude la partita

Questa sera, allo Stadio San Siro, sta andando in scena Milan-Bologna, match valido per la 36ª giornata della Serie A

Questa sera, allo Stadio San Siro, sta andando in scena Milan-Bologna, match valido per la 36ª giornata della Serie A 2024-2025. Una sfida cruciale per entrambe le formazioni: il Milan è alla ricerca di punti fondamentali mentre il Bologna sogna la Champions.