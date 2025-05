Il Milan, però, non si arrende e al minuto 73 trova il gol del pareggio. Tutto nasce da una splendida verticalizzazione di Joao Félix per Chukwueze: il nigeriano entra in area e con lucidità serve Pulisic, che a sua volta appoggia per Santiago Gimenez. Il centravanti rossonero, appostato a due passi dalla porta, non sbaglia e supera Skorupski con freddezza, riportando il punteggio in equilibrio e accendendo San Siro.