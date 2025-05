Pagelle Milan-Bologna 3-1: Gimenez entra e la ribalta

PAGELLE MILAN-BOLOGNA - L'antipasto della finale non è proprio bello da vedere, ma si sa, un pasto si giudica dal sapore che lascia in bocca il caffè molte volte. Quindi poco conta. Milan e Bologna sembrano proprio volersi studiare, non si scompongono. I rossoneri giocano coi titolari, tranne le assenze forzate, i rossoblù fanno molti cambiamenti. È il Diavolo a controllare il gioco e creare un paio di occasioni, senza rischiare quasi mai, se non su un tiro di Orsolini che finisce però molto alto per un suo errore. Il primo tempo si chiude senza reti ed è stato anche un po' noioso. La ripresa è tutt'altro che noiosa. Passa in vantaggio il Bologna un po' a caso, con un gran gol di Orsolini però. Poi la reazione rossonera, ancora con i cambi indovinati. Chukwueze entra bene ed è decisivo, un po' fortunatamente, in entrambi i gol. Prima segna Gimenez, poi Pulisic, entrambi lucidi davanti al portiere. Quarta vittoria di fila, ottava rimonta.