Milan-Bologna 0-0 (45′): rossoneri passivi, meglio gli ospiti a San Siro

Fikayo Tomori, dopo una botta presa da Domínguez, non riesce a continuare la sfida. Dentro, al suo posto, Malick Thiaw. La prima chance per il Milan arriva al 17', quando Christian Pulisic si invola verso l'area di rigore di Łukasz Skorupski ma, nel momento del tiro, viene chiuso da Charalampos Lykogiannīs quasi sulla linea di porta.

Un minuto più tardi, 18', è João Félix a creare problemi con un tiro a giro deviato in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner, battuto da Theo Hernández, colpo di testa di Luka Jović che, terminando sulla spalla di Lorenzo De Silvestri, diventa di fatto innocuo per il portiere polacco dei rossoblu. Il Diavolo, però, prende quota.

Al 23' si riaffaccia il Bologna nella metà campo rossonera. Destro a giro, a rientrare, di Domínguez appena fuori dall'area milanista e Maignan, distendendosi sulla propria sinistra, devia la sfera in calcio d'angolo. Sul corner seguente, è Matteo Gabbia a fare buona guardia negli ultimi sedici metri sull'accorrente Riccardo Orsolini.

Pochi minuti dopo - 27' - Jović, ben trovato da Tijjani Reijnders, lancia in profondità Álex Jiménez. Il giovane spagnolo, però, dopo essere entrato in area di rigore del Bologna, si incarta e, una volta che va al tiro, trova davanti un muro. Domínguez, sul capovolgimento di fronte, per poco non si fa stendere da un macchinoso Thiaw in area rossonera. Il tedesco, di mestiere, se la cava con un brivido.

Sostituzione obbligata anche per Italiano, che, al 31', perde per infortunio Martin Erlic. Dentro, al suo posto, Jhon Lucumí. Al 33', sul tiro-cross dalla sinistra di Lykogiannīs, Maignan spazza come può e Thiaw pulisce l'area. Il pressing dei rossoblu, in questa fase del match, mette in seria difficoltà il giro palla dei padroni di casa. Lucumí - minuto 37 - si prende la prima ammonizione della partita per essere andato a 'rubare', con troppa vigoria, una rimessa laterale assegnata al Milan da arbitro e assistente.

Cross, al 42', di Lykogiannīs dalla sinistra sul palo più lontano, 'buco' di Theo e colpo di testa di Orsolini da distanza ravvicinata. Solo esterno della rete per l'attaccante italiano. Due minuti più tardi, al 44', grande palla, dalla sinistra, dell'ex Tommaso Pobega a centro area per l'accorrente Orsolini. Botta di sinistro del numero 7 rossoblu e sfera, fortunatamente per il Milan, che termina in curva.

L'arbitro Livio Marinelli della Sezione A.I.A. di Tivoli (RM) concede 3' di recupero, durante i quali è lo stesso Pobega, al 46', sul cross di Lykogiannīs, che anticipa di testa Gabbia e deposita la palla di poco alta sulla traversa della porta difesa da Maignan. Orsolini ci prova ancora, al 48', ma il suo tiro a giro è impreciso e si va all'intervallo. Milan-Bologna 0-0 al 45': servirà ben altra prestazione al Diavolo di Conceição se vorrà uscire da questa sfida con i tre punti in tasca. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE del secondo tempo di Milan-Bologna da 'San Siro' >>>