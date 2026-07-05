Milano scalda i motori per l'inizio dell'era Rúben Amorim. Domani, lunedì 6 luglio, nel primo pomeriggio, è atteso all'aeroporto di Linate Prime l'atterraggio del tecnico portoghese (classe 1985), nominato ufficialmente alla guida del Milan lo scorso 16 giugno. L'allenatore ha deciso di sbarcare all'ombra del Duomo con qualche giorno di anticipo rispetto al raduno ufficiale, dimostrando fin da subito la volontà di immergersi totalmente nella sua nuova avventura meneghina.

Il super contratto siglato a Ibiza

Dallo smart working al mercato: la rivoluzione rossonera

Come ricordato nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', Amorim ha legato il suo futuro a quello dei rossoneri firmando un contratto triennale, con. L'accordo prevede inoltre un'opzione per il prolungamento per una successiva stagione. Le cifre testimoniano la centralità del progetto: un ingaggio da, a cui si aggiungeranno ricchi bonus legati ai risultati sportivi. Una firma apposta in via telematica nelle scorse settimane, mentre il tecnico si godeva gli ultimi giorni di vacanza a Ibiza.La distanza non ha comunque frenato l'operatività del nuovo mister. Da allora, Amorim ha lavorato attivamente in 'smart working' sulla costruzione del suo Milan ideale. Ha già definito la composizione del suo staff tecnico, composto dache lo seguiranno in Italia dopo aver condiviso con lui le tappe cruciali della sua giovane ma vincente carriera. Inoltre, il portoghese ha già avviato i primi contatti telefonici individuali con i calciatori attualmente presenti in organico per illustrare le prime linee guida comportamentali e tattiche.

Il vero segnale di cambiamento, però, arriva dalle dinamiche di calciomercato. Amorim si è mantenuto in costante contatto con il proprietario e managing partner del fondo RedBird, Gerry Cardinale. Il tecnico ha dettato precise linee guida, chiedendo espressamente l'acquisto di Gonçalo Ramos, ritenuto il prototipo di centravanti ideale per dare fisicità e profondità al suo modulo 3-4-2-1. Una richiesta subito assecondata dalla proprietà, che ha investito una cifra superiore ai 70 milioni di euro più bonus per strappare l'attaccante alla concorrenza.

Un allenatore manager: la svolta rispetto al passato

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L'agenda della settimana: Casa Milan, Milanello e conferenza

L'influenza del nuovo allenatore non si ferma all'attacco. Amorim ha partecipato attivamente alla ricerca del primo dei due difensori centrali previsti dal piano di rafforzamento societario, muovendosi in prima persona per parlare direttamente con. Questo livello di coinvolgimento in prima linea nella realizzazione della squadra rappresenta unaper l'ambiente rossonero: negli ultimi anni, infatti, una simile centralità decisionale per la guida tecnica non si era mai verificata.Nelle passate stagioni il mercato veniva gestito esclusivamente dalla dirigenza, e all'allenatore spettava quasi sempre il solo compito sul campo di trarre il massimo dalle risorse che, implicitamente, 'passava il convento'. Con l'approdo del portoghese la musica sembra decisamente cambiata.Il programma dei prossimi giorni sarà serratissimo. Subito dopo l'atterraggio a Linate, Amorim si recherà per la prima volta nella sede diper sbrigare le ultime formalità burocratiche e salutare i dipendenti. Nella giornata successiva, martedì 7 luglio, è previsto il primo storico ingresso aper prendere confidenza con le strutture, i campi di allenamento e i laboratori del centro sportivo.

Secondo quanto riferito dalla 'rosea', la presentazione ufficiale davanti alla stampa avverrà a metà settimana. Sarà il primo vero manifesto pubblico del nuovo corso, prima del raduno ufficiale del Diavolo - seppur privo di tanti giocatori impegnati ai Mondiali - fissato per lunedì prossimo, 13 luglio.