Il tecnico portoghese atteso domani a Milano: i dettagli del triennale siglato a Ibiza, il filo diretto con Cardinale per Ramos e il ruolo da manager totale
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Milano scalda i motori per l'inizio dell'era Rúben Amorim. Domani, lunedì 6 luglio, nel primo pomeriggio, è atteso all'aeroporto di Linate Prime l'atterraggio del tecnico portoghese (classe 1985), nominato ufficialmente alla guida del Milan lo scorso 16 giugno. L'allenatore ha deciso di sbarcare all'ombra del Duomo con qualche giorno di anticipo rispetto al raduno ufficiale, dimostrando fin da subito la volontà di immergersi totalmente nella sua nuova avventura meneghina.
Il super contratto siglato a IbizaCome ricordato nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', Amorim ha legato il suo futuro a quello dei rossoneri firmando un contratto triennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2029. L'accordo prevede inoltre un'opzione per il prolungamento per una successiva stagione. Le cifre testimoniano la centralità del progetto: un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungeranno ricchi bonus legati ai risultati sportivi. Una firma apposta in via telematica nelle scorse settimane, mentre il tecnico si godeva gli ultimi giorni di vacanza a Ibiza.
Dallo smart working al mercato: la rivoluzione rossoneraLa distanza non ha comunque frenato l'operatività del nuovo mister. Da allora, Amorim ha lavorato attivamente in 'smart working' sulla costruzione del suo Milan ideale. Ha già definito la composizione del suo staff tecnico, composto da cinque fedelissimi collaboratori che lo seguiranno in Italia dopo aver condiviso con lui le tappe cruciali della sua giovane ma vincente carriera. Inoltre, il portoghese ha già avviato i primi contatti telefonici individuali con i calciatori attualmente presenti in organico per illustrare le prime linee guida comportamentali e tattiche.
Il vero segnale di cambiamento, però, arriva dalle dinamiche di calciomercato. Amorim si è mantenuto in costante contatto con il proprietario e managing partner del fondo RedBird, Gerry Cardinale. Il tecnico ha dettato precise linee guida, chiedendo espressamente l'acquisto di Gonçalo Ramos, ritenuto il prototipo di centravanti ideale per dare fisicità e profondità al suo modulo 3-4-2-1. Una richiesta subito assecondata dalla proprietà, che ha investito una cifra superiore ai 70 milioni di euro più bonus per strappare l'attaccante alla concorrenza.
Un allenatore manager: la svolta rispetto al passatoL'influenza del nuovo allenatore non si ferma all'attacco. Amorim ha partecipato attivamente alla ricerca del primo dei due difensori centrali previsti dal piano di rafforzamento societario, muovendosi in prima persona per parlare direttamente con Mario Gila. Questo livello di coinvolgimento in prima linea nella realizzazione della squadra rappresenta una svolta epocale per l'ambiente rossonero: negli ultimi anni, infatti, una simile centralità decisionale per la guida tecnica non si era mai verificata.
L'agenda della settimana: Casa Milan, Milanello e conferenzaIl programma dei prossimi giorni sarà serratissimo. Subito dopo l'atterraggio a Linate, Amorim si recherà per la prima volta nella sede di 'Casa Milan' per sbrigare le ultime formalità burocratiche e salutare i dipendenti. Nella giornata successiva, martedì 7 luglio, è previsto il primo storico ingresso a Milanello per prendere confidenza con le strutture, i campi di allenamento e i laboratori del centro sportivo.
Secondo quanto riferito dalla 'rosea', la presentazione ufficiale davanti alla stampa avverrà a metà settimana. Sarà il primo vero manifesto pubblico del nuovo corso, prima del raduno ufficiale del Diavolo - seppur privo di tanti giocatori impegnati ai Mondiali - fissato per lunedì prossimo, 13 luglio.
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