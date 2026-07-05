I radar del calciomercato internazionale del Milan si estendono fino in Germania. La dirigenza rossonera, infatti, sta monitorando con grandissima attenzione la situazione legata a Rômulo, attaccante brasiliano classe 2002 in forza al RB Lipsia. Il club di Via Aldo Rossi non è però solo in questa corsa: sulle tracce del promettente centravanti si sta muovendo anche la Roma, preannunciando un possibile duello tutto italiano di mercato.

Strappare il giocatore alla galassia Red Bull, tuttavia, si preannuncia un'impresa tutt'altro che semplice. Il Lipsia gode di una solidità finanziaria a prova di bomba e non ha alcuna necessità economica di svendere i propri gioielli. La dirigenza tedesca considera il brasiliano una colonna portante della rosa, specialmente dopo l'eccellente impatto mostrato nella sua prima annata calcistica in Bundesliga.

I numeri dell'esplosione in Bundesliga: l'erede di Šeško

Presenze totali : 30 apparizioni ufficiali nel campionato di Bundesliga.

: 30 apparizioni ufficiali nel campionato di Bundesliga. Bottino realizzativo : 9 gol messi a segno.

: 9 gol messi a segno. Contributo per la squadra: 4 assist vincenti serviti ai compagni.

Il muro del RB Lipsia: fissato il prezzo del cartellino

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Rômulo era approdato nel calcio tedesco nell'agosto del 2025, prelevato dai turchi del Göztepe per una cifra vicina ai 20 milioni di euro più 5 di bonus. Acquistato con la pesante responsabilità di non far rimpiangere Benjamin Šeško (ceduto al Manchester United), il brasiliano ha superato di gran lunga le aspettative iniziali dello staff tecnico, mettendo a referto statistiche di assoluto rilievo nell'ultima stagione:Forte di un contratto a lungo termine blindato fino al, il club tedesco ha assunto una posizione di totale fermezza di fronte ai primi sondaggi esplorativi. La valutazione ufficiale del cartellino è stata fissata a. La linea della società della Sassonia è irremovibile: non verranno prese in considerazione, né tantomeno valutate, offerte o proposte economiche inferiori a questa cifra fissa.Il Milan continua a seguire l'evoluzione della situazione, valutando se il profilo del brasiliano – un attaccante moderno, strutturato fisicamente (grazie ai suoi 193 centimetri di altezza) ma dotato di ottima tecnica – possa sposarsi al meglio con i dettami tattici del 3-4-2-1 di Rúben Amorim. Lo scoglio economico è importante, ma la qualità del classe 2002 giustifica l'inserimento nella lista dei desideri rossoneri. Ovviamente, Rômulo si giocherebbe il posto, in rossonero, con il neo-arrivato Gonçalo Ramos, perché un Diavolo che punta a vincere tutto non può prescindere dall'avere due numeri 9 di peso e caratura internazionale.