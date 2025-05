Calciomercato Milan, altro colpo dal Chelsea? “Ha chiesto di partire”

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano con le ultime partite alla ricerca di un posto in Europa in vista della prossima stagione. Punto facole resta la finale di Coppa Italia: mercoledì sera contro il Bologna, il Diavolo si gioca il secondo trofeo stagionale e l'accesso all'Europa League. Dopo il grande successo in semifinale contro l'Inter, i rossoneri dovranno battere a Roma la squadra di Vincezo Italiano. In più il futuro: Sergio Conceicao sembra destinato a lasciare a fine stagione, ma non è assicurato. Voci recenti potrebbero anche sorprendere, sia per quanto riguarda la panchina, sia per il DS. E sul calciomercato? Tra possibili obiettivi e voci di cessioni. Ecco le ultime novità. PROSSIMA SCHEDA