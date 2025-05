Sulla partita: "E' stata una partita con ritmi superiori a quelli che mi attendessi. Come è calato il ritmo è salita la qualità e il Milan ha fatto la differenza. La priorità del DS? L'allenatore. Il Milan parte da una base molto alta. Superiore ai risultati di quest'anno. Ma questo non credo sia un anno disastroso ma parzialmente deludente se dovesse portare a casa due trofei. Anche perché vedo basi di ricostruzione. Devono decidere a chi affidarla dietro la scrivania e in panchina. Chi prendere come allenatore? Bisogna capire la filosofia. Cosa vuol fare il Milan. Io ho fatto più volte il nome di Farioli. Sta vincendo con l'Ajax. Ha le idee del calcio moderno". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Furlani studia il colpo: ritorno di fiamma per il big del Real Madrid >>>