Milan, Marianella punge Conceicao e spiazza su Joao Felix: su Pioli …

Milan, Marianella: "Joao Felix, potenziale clamoroso, Pioli ..."

"La mia sensazione dall’esterno: bisogna rivalutare in maniera clamorosa quello che ha fatto Stefano Pioli. Pioli fa vincere uno scudetto al Milan dando quel qualcosa in più che poi è sempre mancato, al Milan. Credo che ci sia molta confusione a livello dirigenziale, credo che il cambio di allenatore nell’immediato ha dato subito un frutto, perché vinci un trofeo in maniera clamorosa battendo le due avversarie meno amate in rimonta, dimostrando grande carattere. Però poi quell’effetto lì si è perso subito. Il Milan secondo me fa un buon mercato invernale, perché Gimenez a me piace tantissimo, è un bravissimo attaccante anche con il rigore di ieri. Joao Felix è un giocatore dal potenziale clamoroso… Quindi il Milan si è rinforzato in realtà a livello di squadra in inverno".